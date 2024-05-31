США заявили об уничтожении 8 дронов хуситов в Йемене и над Красным морем

Соединенные Штаты заявили о новых успешных мерах по противодействию поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам в Йемене и Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По словам военных, они уничтожили восемь беспилотников (БПЛА) в контролируемых хуситами районах Йемена, а также над Красным морем.

"Кроме того, силы CENTCOM вместе с военными Великобритании нанесли удары по 13 целям хуситов в Йемене в целях самообороны", – говорится в сообщении.

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Командование отмечает, что эти БПЛА и объекты представляли угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе.

"Эти действия необходимы для защиты наших сил, обеспечения свободы судоходства, а также для того, чтобы сделать международные воды более безопасными и надежными для американских, коалиционных и торговых судов", – указывает CENTCOM.

Ранее йеменские боевики-хуситы в Красном море атаковали ракетами сухогруз Laax под флагом Маршалловых островов, который принадлежит и эксплуатируется Грецией.

Перед этим хуситы попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер, принадлежащий Греции, который шел под панамским флагом у побережья Йемена в Красном море.

Кроме того, 10-11 мая силы коалиции отбили атаку дронов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива и Красном море.