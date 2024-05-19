Хусити поблизу Ємену влучили ракетою в танкер, що належить Греції

Підтримувані Іраном бойовики-хусити в суботу влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції, який йшов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За словами військових, хусити запустили одну протикорабельну ракету по нафтовому танкеру M/T Wind близько першої години ночі за місцевим часом, спричинивши затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок.

У повідомленні йдеться, що екіпаж зміг відновити роботу двигуна та кермового блоку, жодної допомоги не знадобилося, водночас судно "відновило свій курс власними силами".

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"Ця тривала зловмисна й безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", – заявили в CENTCOM.

Британський морський страхувальник Ambrey повідомив, що напад стався приблизно за 18 кілометрів на південний захід від єменського портового міста Моха на Червоному морі, і що ракета спричинила пожежу у відсіку кермового механізму, інформує Reuters.

Судно завантажили нафтою в російському чорноморському порту Новоросійськ, після чого воно прямувало до Китаю, йдеться в заяві Ambrey.

Окремо Військовий центр морських торговельних операцій Об'єднаного Королівства (UKMTO) заявило, що судно й екіпаж перебувають у безпеці та прямують до наступного порту.США

Раніше сили США заявили, що 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.

Нещодавно повідомляли, що фрегат Військово-морських сил Італії Virginio Fasan у Червоному морі збив безпілотник, який прямував у напрямку супроводжуваного торгового судна.

Перед цим грецький військовий корабель, який бере участь у військово-морській місії Європейського Союзу в Червоному морі, перехопив два безпілотники, запущені хуситами в напрямку комерційного судна.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.