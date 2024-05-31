У Польщі після кібератаки на держагентство оголосили про нові заходи безпеки

Уряд Польщі після кібератаки на державне інформаційне агентство РАР, внаслідок якого там з'явилась новина про "часткову військову мобілізацію", вирішив щодня публікувати інформацію про стан кібербезпеки в країні.

Про це оголосив уповноважений польського уряду з питань кібербезпеки Кшиштоф Гавковський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На конференції ввечері 31 травня урядовець згадав хакерську атаку на PAP, в результаті якої на сайті агентства з'явилося повідомлення з неправдивим змістом про нібито військову мобілізацію в Польщі.

"З понеділка (3 червня – Ред.) ми будемо публікувати щоденні комюніке про стан кібербезпеки в Польщі; де ми перебуваємо, що відбувається на цій карті кібербезпеки", – оголосив він.

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Гавковський окремо підкреслив, що в останні дні кібератаки на Польщу зросли на 100% в національному масштабі, що Варшава пов'язує зі скоординованими діями проти всіх країн ЄС напередодні виборів до Європарламенту.

Уповноважений уряду Польщі з питань кібербезпеки підтвердив, що за кібератакою попередньо стоїть Росія.

Нагадаємо, в агентстві Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки повідомляли, що кількість кібератак у 2024 році подвоїлася і за багатьма з них стоїть Росія.

В середині травня у Молдові фіксували кібератаки на сайти держвідомств та суспільного мовника.