В Польше после кибератаки на госагентство объявили о новых мерах безопасности

Правительство Польши после кибератаки на государственное информационное агентство РАР, в результате которой там появилась новость о "частичной военной мобилизации", решило ежедневно публиковать информацию о состоянии кибербезопасности в стране.

Об этом объявил уполномоченный польского правительства по вопросам кибербезопасности Кшиштоф Гавковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На конференции вечером 31 мая чиновник вспомнил хакерскую атаку на PAP, в результате которой на сайте агентства появилось сообщение с ложным содержанием о якобы военной мобилизации в Польше.

"С понедельника (3 июня – Ред.) мы будем публиковать ежедневные коммюнике о состоянии кибербезопасности в Польше; где мы находимся, что происходит на этой карте кибербезопасности", – объявил он.

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Гавковский отдельно подчеркнул, что в последние дни кибератаки на Польшу выросли на 100% в национальном масштабе, что Варшава связывает со скоординированными действиями против всех стран ЕС накануне выборов в Европарламент.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам кибербезопасности подтвердил, что за кибератакой предварительно стоит Россия.

Напомним, в агентстве ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности сообщали, что количество кибератак в 2024 году удвоилось и за многими из них стоит Россия.

В середине мая в Молдове фиксировали кибератаки на сайты госведомств и общественного вещателя.