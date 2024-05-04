Міністр оборони Литви вважає, що НАТО недооцінив здатність Кремля адаптуватись до ситуації

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія змогла адаптуватися до санкцій, а Північноатлантичний альянс недооцінив її здатність до цього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Лаурінас Кащюнас наголосив, що "відправною точкою нового саміту НАТО має стати російська військова загроза". На думку міністра, альянс "недооцінив здатність Кремля адаптуватися до ситуації".

"Москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", – пояснив литовський міністр.

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Ця помилка і недооцінка, за словами очільника оборонного відомства Литви, виникла через те, що під час спроби "зрозуміти супротивника – Росію – США і Європа виходили з того, що застосовували західний підхід і критерії в оцінці її стратегії".

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом", який, за даними посадовця, може сягати 25 млн осіб, "робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким альянс має протистояти найближчим часом".

У зв'язку з цією та з іншими загрозами країнам-союзникам "належить багато чого змінити в роботі НАТО", переконаний Кащюнас. По-перше, на думку литовського міністра, на "східному фланзі" настав "етап побудови гнучкішої системи реагування і стримування, що вимагає виділення більшої кількості повноважень регіональним силам альянсу".

По-друге, стає зрозумілим, вважає литовський міністр, що "збільшення витрат на оборону до 2% – це лише нижня межа, і її буде підвищено".

По-третє, країнам НАТО доведеться серйозно "модернізувати та посилити свої ВПК", а, по-четверте, почати "розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямованої проти Європи та Заходу", а отже, як "елемент євроатлантичної безпеки та єдності" та, зрештою, "розв'язати питання про членство України в НАТО", переконаний литовський міністр.

Зрештою, на його думку, є і ще один пункт, який "потребує колективного політичного підходу": НАТО слід "перестати розглядати протистояння з Росією в парадигмі "Ескалація-деескалація"".

"Оскільки Кремль розуміє тільки силу, нам необхідно виробити систему активного захисту, що не дає змоги Москві погрожувати підвищенням градуса конфлікту", – заявив міністр оборони Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон застеріг від ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі теоретичного прориву російських сил.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.