Министр обороны Литвы считает, что НАТО недооценил способность Кремля адаптироваться к ситуации

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, а Североатлантический альянс недооценил ее способность к этому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Лауринас Кащюнас отметил, что "отправной точкой нового саммита НАТО должна стать российская военная угроза". По мнению министра, альянс "недооценил способность Кремля адаптироваться к ситуации".

"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", – пояснил литовский министр.

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Эта ошибка и недооценка, по словам главы оборонного ведомства Литвы, возникла из-за того, что при попытке "понять противника – Россию – США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии".

"Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом", который, по данным чиновника, может достигать 25 млн человек, "делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянс должен противостоять в ближайшее время".

В связи с этой и с другими угрозами странам-союзникам "предстоит многое изменить в работе НАТО", убежден Кащюнас. Во-первых, по мнению литовского министра, на "восточном фланге" наступил "этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, что требует выделения большего количества полномочий региональным силам альянса".

Во-вторых, становится понятным, считает литовский министр, что "увеличение расходов на оборону до 2% – это лишь нижний предел, и он будет повышен".

В-третьих, странам НАТО придется серьезно "модернизировать и усилить свои ВПК", а, в-четвертых, начать "рассматривать Украину как инструмент сдерживания агрессии, направленной против Европы и Запада", а следовательно, как "элемент евроатлантической безопасности и единства" и, наконец, "решить вопрос о членстве Украины в НАТО", убежден литовский министр.

В конце концов, по его мнению, есть и еще один пункт, который "требует коллективного политического подхода": НАТО следует "перестать рассматривать противостояние с Россией в парадигме "Эскалация-деэскалация"".

"Поскольку Кремль понимает только силу, нам необходимо выработать систему активной защиты, которая не позволяет Москве угрожать повышением градуса конфликта", – заявил министр обороны Литвы.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предостерег от идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва российских сил.

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Недавно он подтвердил, что не изменил своего мнения и считает такой подход правильным.