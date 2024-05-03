Кемерон проти того, щоб "солдати НАТО вбивали російських солдатів"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон застеріг від ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі теоретичного прориву російських сил.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News під час візиту до Львова 3 травня, повідомляє "Європейська правда".

На думку Кемерона, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російськими буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", – вважає він.

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Окремо голова британського МЗС зазначив, що у Європи є "два варіанти майбутнього". В одному українські сили з західною зброєю здатні витіснити російських загарбників і забезпечити "справедливий мир".

"Майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, на мою думку, є дуже небезпечним", – так Кемерон описав другий сценарій, додавши, що нині світ перебуває в "абсолютно вирішальному переломному моменті".

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.

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