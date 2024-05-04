Польща висловила солідарність з Чехією і Німеччиною у зв’язку з кібератаками РФ

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило заяву щодо шкідливих дій Російської Федерації в кіберпросторі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Польщі.

"Польща висловлює повну солідарність з Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією в кіберпросторі, спрямованою проти їхніх політичних партій та демократичних інститутів. Обидві країни публічно поклали відповідальність за ці дії на контрольовану Російською Федерацією групу Advanced Persistent Threat28", – йдеться у заяві.

У заяві зазначено, що Польща, як країна, яка була однією з цілей атак APT28, "рішуче засуджує неодноразові, неприйнятні та шкідливі дії, що здійснюються в кіберпросторі російськими суб'єктами".

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"Наша позиція з цього питання висловлена в заявах Європейського Союзу та НАТО. Ми закликаємо всі держави, включаючи, зокрема, Росію, приватні компанії та окремих осіб, поважати принципи відповідальної поведінки в кіберпросторі" – зазначається у повідомленні.

Як підкреслюється, перед обличчям постійного зростання загроз у кіберпросторі "Польща активно працює над захистом національної критичної інфраструктури, підвищенням стійкості та зміцненням кіберзахисту".

Раніше ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.

Міністерство закордонних справ Німеччини 3 травня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію, що сталась минулого року.