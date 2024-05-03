Російські кібератаки на держави НАТО: Альянс готовий до скоординованої відповіді

У НАТО висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, оприлюдненій 3 травня, повідомляє "Європейська правда".

Союзники визнали, що Німеччина та Чехія поклали відповідальність за зловмисну кібердіяльність у своїх країнах на кібергрупу APT28, яку підтримує Головне розвідувальне управління Генштабу Росії.

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"Ми солідарні з Німеччиною після зловмисної кіберкампанії проти політичної партії, у цьому випадку Соціал-демократичної партії Німеччини, і з Чехією після зловмисної кіберактивності проти її установ", – сказано у заяві.

Члени Альянсу також із занепокоєнням відзначають, що APT28 націлилась на інші національні урядові організації, операторів критичної інфраструктури та інші організації в Альянсі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.

"Зловмисна кібердіяльність, націлена на Німеччину та Чехію, підкреслює, що кіберпростір завжди є предметом боротьби. Суб’єкти кіберзагроз наполегливо прагнуть дестабілізувати Альянс.

Ми як і раніше віддані протидії суттєвій, постійній і зростаючій кіберзагрозі, включно з нашими демократичними системами та нашою критичною інфраструктурою", – заявили у НАТО.

Союзники наголосили на своїй рішучості задіяти необхідні можливості для стримування, захисту та протидії повному спектру кіберзагроз, щоб підтримувати один одного, в тому числі шляхом розгляду скоординованої відповіді.

"Ми пропагуємо вільний, відкритий, мирний і безпечний кіберпростір. Ми закликаємо всі держави, включаючи Росію, поважати свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання щодо дотримання міжнародного права та діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, як це підтверджено всіма членами ООН", – сказано у заяві.

Раніше у п’ятницю ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

Міністерство закордонних справ Німеччини 3 травня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію, що сталась минулого року.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок, що нині перебуває в Австралії, заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".