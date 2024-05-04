Польша выразила солидарность с Чехией и Германией в связи с кибератаками РФ

Министерство иностранных дел Польши обнародовало заявление относительно вредных действий Российской Федерации в киберпространстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Польши.

"Польша выражает полную солидарность с Германией и Чехией в связи с враждебной кампанией в киберпространстве, направленной против их политических партий и демократических институтов. Обе страны публично возложили ответственность за эти действия на контролируемую Российской Федерацией группу Advanced Persistent Threat28", – говорится в заявлении.

В заявлении указано, что Польша, как страна, которая была одной из целей атак APT28, "решительно осуждает неоднократные, неприемлемые и вредные действия, совершаемые в киберпространстве российскими субъектами".

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"Наша позиция по этому вопросу высказана в заявлениях Европейского Союза и НАТО. Мы призываем все государства, включая, в частности, Россию, частные компании и отдельных лиц, уважать принципы ответственного поведения в киберпространстве", – отмечается в сообщении.

Как подчеркивается, перед лицом постоянного роста угроз в киберпространстве "Польша активно работает над защитой национальной критической инфраструктуры, повышением устойчивости и укреплением киберзащиты".

Ранее в пятницу ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.

Министерство иностранных дел Германии 3 мая вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.