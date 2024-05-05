У США закликають владу Грузії спільно привести закон про "іноагентів" до стандартів ЄС

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн сказав, що Вашингтон готовий працювати з владою Грузії над тим, аби скандальний законопроєкт про "іноагентів" відповідав нормам Європейського Союзу.

Про це він розповів в інтерв'ю грузинській службі "Голосу Америки", передає "Європейська правда".

За словами О'Браєна, законопроєкт про "іноагентів", який грузинська влада має намір ухвалити, "заходить надто далеко, обмежуючи те, що вважається нормальним у Європі та в трансатлантичному просторі".

"Ми сказали, приїжджайте до Вашингтона, попрацюйте з нами над законом. Однак усе перетворилося на свого роду дивне публічне твердження того, у кого більше "сила", – додав він, ймовірно, маючи на увазі відмову прем'єра Грузії від візиту до США.

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Представник Держдепу додав, що нинішній проєкт закону "заснований на прикладі Росії", і для США та Європейського Союзу важливо, щоб він відповідав європейським стандартам.

"Який шлях обере "Грузинська мрія" – вирішувати їм", – констатував О'Браєн.

Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 людей за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.

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