В США призывают власти Грузии совместно привести закон об "иноагентах" к стандартам ЕС

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сказал, что Вашингтон готов работать с властями Грузии над тем, чтобы скандальный законопроект об "иноагентах" соответствовал нормам Европейского Союза.

Об этом он рассказал в интервью грузинской службе "Голоса Америки", передает "Европейская правда".

По словам О'Брайена, законопроект об "иноагентах", который грузинские власти намерены принять, "заходит слишком далеко, ограничивая то, что считается нормальным в Европе и в трансатлантическом пространстве".

"Мы сказали, приезжайте в Вашингтон, поработайте с нами над законом. Однако все превратилось в своего рода странное публичное утверждение того, у кого больше "сила", – добавил он, вероятно, имея в виду отказ премьера Грузии от визита в США.

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Представитель Госдепа добавил, что нынешний проект закона "основан на примере России", и для США и Европейского Союза важно, чтобы он соответствовал европейским стандартам.

"Какой путь выберет "Грузинская мечта" – решать им", – констатировал О'Брайен.

Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая. Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.

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