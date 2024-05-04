Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що "російський" закон про "іноагентів" – не єдина проблема в Грузії, ще одна проблема – "російський" уряд.

Таку оцінку подіям у Тбілісі глава держави дала в інтерв'ю виданню Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Влада намагається зобразити партнерів Грузії агентами революції, оскільки вважає, що вони намагаються їх повалити. Але вони мовчать про Росію, ніби це наш новий друг. Тож "російський" закон – не єдина проблема, проблема – в "російському" уряді, який веде цю країну в Росію", – заявила Зурабішвілі.

За словами президентки, більшість населення Грузії виступає проти такої політики. Глава держави нагадала, що правляча партія вже ухвалила кілька спірних законів, зокрема закон, "який робить Грузію офшорною зоною для російських олігархів, які потрапили під санкції".

Реклама:

"Це вкрай тривожно, і я думаю, що наші європейські партнери повинні вжити правильних заходів щодо того, що тут відбувається. Перш ніж ми пройдемо важкий шлях перед виборами, нам потрібна їхня увага", – підкреслила Саломе Зурабішвілі.

Зазначимо, що раніше президентка Грузії наклала вето на поправки, що стосуються скасування податку на інвестиції з офшорних зон.

Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 людей за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.