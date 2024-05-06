Германия отозвала посла из России для консультаций

Германия отозвала своего посла из России для консультаций после того, как Берлин обвинил Москву в кибератаках на оборонные и аэрокосмические компании и партию власти.

Об этом заявил в понедельник представитель министерства иностранных дел Германии, его заявление приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Немецкий посол Александер Граф Ламбсдорф будет оставаться в Берлине в течение недели, а затем вернется в Москву, отметил спикер.

"Министерша иностранных дел отозвала посла Графа Ламбсдорфа в Берлин для консультаций", – сообщил спикер.

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Это произошло после того, как Берлин обвинил в кибератаках группу хакеров APT28, связанную с российской военной разведкой.

Обвинения Берлина прозвучали на фоне повышенной тревоги в Европе из-за российских хакеров и шпионов, активизировавшихся после полномасштабного вторжения России в Украину и накануне выборов в Европарламент.

В Берлине заявили, что начавшиеся два года назад атаки были направлены против руководящей Социал-демократической партии Германии, а также компаний в логистике, обороне, аэрокосмическом и ИТ-секторах.

По данным властей Германии, группа APT28, также известная как Fancy Bear, воспользовалась уязвимостью в Microsoft Outlook, чтобы сломать аккаунты электронной почты.

В пятницу 3 мая ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.