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Посли Польщі та Німеччини не братимуть участь в "інавгурації" Путіна

Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 20:27

Посли Польщі та Німеччини в Росії не братимуть участі в "інавгурації" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу розповів, що посол країни в РФ не буде присутній на "інавгурації" Путіна.

"Посол Польщі не братиме участі в цій "інавгурації"",- сказав Вронський.

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Відповідаючи на запитання, як Польща реагує на заклик МЗС України до міжнародної спільноти не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності Путіна, він зазначив, що наразі це питання ще не розглядалось.

Своєю чергою у німецькому МЗС поінформували, що Німеччина не буде представлена на "інавгурації".

Німецький посол в РФ Александер Граф Ламбсдорф наразі перебуває в Берліні для консультацій.

 Заступниця речника уряду Крістіане Гоффман заявила, що президентські вибори в Росії не можуть бути визнані легітимними.

Раніше Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

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