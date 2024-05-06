Латвійські дипломати не підуть на інавгурацію Путіна після "переобрання"

Латвія приєднується до країн, чиї дипломати не підуть на офіційні заходи у Москві з нагоди інавгурації правителя Росії Владіміра Путіна після "перевиборів".

Про це оголосила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, пише "Європейська правда".

"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника країни-агресора, яка атакує усе, що цінне для нас. Міжнародний кримінальний суд розшукує Владіміра Путіна у зв’язку з воєнними злочинами", – заявила вона.

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. Реклама: May 5, 2024

Перед цим щонайменш Чехія та Естонія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Читайте також інтерв’ю "ЄвроПравди" з Байбою Браже "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії".