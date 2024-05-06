Послы Польши и Германии не будут участвовать в "инаугурации" Путина
Послы Польши и Германии в России не будут участвовать в "инаугурации" кремлевского правителя Владимира Путина.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии Укринформу рассказал, что посол страны в РФ не будет присутствовать на "инаугурации" Путина.
"Посол Польши не будет участвовать в этой "инаугурации"",- сказал Вронский.
Отвечая на вопрос, как Польша реагирует на призыв МИД Украины к международному сообществу не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности Путина, он отметил, что пока этот вопрос еще не рассматривался.
В свою очередь в немецком МИД проинформировали, что Германия не будет представлена на "инаугурации".
Немецкий посол в РФ Александер Граф Ламбсдорф сейчас находится в Берлине для консультаций.
Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиане Хоффман заявила, что президентские выборы в России не могут быть признаны легитимными.
Ранее Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя.
После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.