Чехія та Естонія підтвердили, що не прийдуть на інавгураційний фарс Путіна

У Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський в етері телеканалу Nova в неділю оголосив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку, і на інавгурації Путіна у вівторок чеського представника не буде.

"Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на інавгурації російського президента у вівторок", – пояснив Ліпавський.

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А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в коментарі місцевим ЗМІ, зокрема ERR, також підтвердив відсутність естонського представника на путінському спектаклі 7 травня.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію інавгурації Путіна", – заявив Тсахкна, додавши, що Таллінн "вважає немислимою участь у церемоніях, які увічнюють його правління".

За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, про наміри ігнорувати інавгурацію заявили також Велика Британія, Латвія, Литва й Канада. Європейський Союз поки не зробив офіційної заяви з цього питання.

Так звані президентські вибори в Росії, які європейські країни не визнали демократичними і справедливими, відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Владімара Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.

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