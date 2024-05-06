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ЄС готує позицію щодо присутності на "інавгурації" Путіна, топдиломат – проти

Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 13:42 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" керівника Росії Владіміра Путіна після так званих "перевиборів". 

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано зазначив, що розіслані Кремлем запрошення на "інавгурацію" Путіна, що пройде у вівторок, доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві. 

"Ми зараз обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо, у зовнішній політиці... Фінальне рішення ще не ухвалене", – зазначив Стано.

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"Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Боррель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в Москві завтра", – заявив речник.

Раніше Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликав не вважити їх легітимними

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

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Путін Боррель
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