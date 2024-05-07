Глава польской разведки: Путин готов к мини-операции против НАТО, но видит реакцию Запада

Руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик предполагает, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

Строжик отметил, что все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров, не имеющих полной информации, базируются только на определенных предположениях.

Но он допустил, что у главы Кремля уже есть возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

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"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов", – сказал Строжик.

По его словам, несмотря на то, что у Путина есть свои намерения, его останавливает позиция Запада.

"То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще больше", – считает глава службы военной контрразведки Польши.

В последние недели несколько европейских стран НАТО предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил недавно, что военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов.