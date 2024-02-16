FT: На Заході все більше вірять, що Росія може напасти на країну НАТО

Нові оцінки військового потенціалу Росії і її загроз безпеці НАТО призвели до зростання кількості застережень з боку західних урядів, які попереджають про можливий напад РФ на країни Альянсу.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

"Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії", – заявив представник британської військової розвідки.

Інший британський військовий посадовець зазначив, що войовничі "наміри Росії все ще існують".

"Її сухопутні війська в Україні були деградовані, але її військово-повітряні та військово-морські сили в основному не зазнали втрат, і Росія все ще залишається великою ядерною державою", – сказав він.

Однією з причин занепокоєння західних посадовців є відродження Росією своєї оборонної галузі за останній рік, яке відбулося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

У матеріалі йдеться, що за рік Росія виробила 4 млн артилерійських снарядів і кілька сотень танків. За прогнозами українських посадовців, цього року вона призве ще 400 тисяч осіб, не вдаючись до повномасштабної мобілізації.

Хоча російська армія і зазнала величезних втрат за два роки війни проти України, більшість західних посадовців прогнозують, що вона зможе відновити свої сили протягом п'яти-шести років.

Один європейський високопосадовець заявив, що "намір і здатність" Росії напасти на країну НАТО до кінця десятиліття є "майже консенсусом" у військовому альянсі.

"Єдиною змінною є можливість", – додав він.

Видання також посилається на слова неназваного українського посадовця, який зазначив, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що Путін готується до війни проти країн Балтії.

Однак деякі члени Альянсу скептично ставляться до того, що президент Росії має намір напасти на члена НАТО.

"Ми вважаємо, що він (Путін. – Ред.) серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче воювати з НАТО", – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.