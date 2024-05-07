Санду пояснила, чому досі не включила в уряд скандальну лідерку Гагаузії

Президентка Мая Санду сказала, що не вважає можливим включити до складу уряду лідерку (башкана) автономного регіону Гагаузія у зв’язку з ризиками, які це створює, та почекає висновку Конституційного суду щодо своїх дій.

Як пише "Європейська правда", про це Санду сказала в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.

Санду поставили запитання про те, чому вона вже багато місяців зволікає з призначенням до складу уряду Молдови башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, представниці оголошеної неконституційною популістської партії "Шор".

"Вона не представляє гагаузький народ, вона представляє корумповане угруповання. І я не вважаю, що такі люди можуть бути… Це навіть проти інтересів нашої країни, і це ризик для нашої національної безпеки", – відповіла президентка Молдови.

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"Не можу погодитися, що вона чесно обрана", – зазначила Санду, підтвердивши, що хоче дочекатися завершення розслідування, яке веде прокуратура, та висновку Конституційного суду щодо законності зволікань з призначенням Гуцул до складу уряду.

На подальші питання Мая Санду додала, що не вважає свої дії порушенням закону.

"Я не можу призначити в уряд людину, яка представляє кримінальне корумповане угруповання… У законі не написано, коли вона повинна бути призначена. Подивимося, що скаже суд", – сказала президентка Молдови.



Нагадаємо, минулого тижня у Молдові почали й одразу ж перенесли суд над головою Гагаузії через російську мову.

Євгенію Гуцул звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.