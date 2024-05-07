Санду объяснила, почему до сих пор не включила в правительство лидера Гагаузии

Президент Майя Санду сказала, что не считает возможным включить в состав правительства лидера (башкана) автономного региона Гагаузия в связи с рисками, которые это создает, и подождет заключения Конституционного суда относительно своих действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом Санду сказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

Санду задали вопрос о том, почему она уже много месяцев медлит с назначением в состав правительства Молдовы башкана Гагаузии Евгении Гуцул, представительницы объявленной неконституционной популистской партии "Шор".

"Она не представляет гагаузский народ, она представляет коррумпированную группировку. И я не считаю, что такие люди могут быть... Это даже против интересов нашей страны, и это риск для нашей национальной безопасности", – ответила президент Молдовы.

Реклама:

"Не могу согласиться, что она честно избрана", – отметила Санду, подтвердив, что хочет дождаться завершения расследования, которое ведет прокуратура, и заключения Конституционного суда относительно законности задержки с назначением Гуцул в состав правительства.

На дальнейшие вопросы Майя Санду добавила, что не считает свои действия нарушением закона.

"Я не могу назначить в правительство человека, который представляет криминальную коррумпированную группировку... В законе не написано, когда она должна быть назначена. Посмотрим, что скажет суд", – сказала президент Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе в Молдове начали и сразу же перенесли суд над главой Гагаузии из-за русского языка.

Евгению Гуцул обвиняют в том, что она, работая секретарем в неконституционной партии "Шор", с 2019 до 2022 года систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.