У Молдові почали й одразу ж перенесли суд над головою Гагаузії через російську мову

Кишинівський суд сектору Буюкани на першому попередньому засіданні 30 квітня у справі про незаконне партійне фінансування, де фігурує башкан (голова) Гагаузії Євгенія Гуцул, вирішив перервати процес до 27 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Адвокати Гуцул звернулись до суду з клопотанням про відтермінування засідання, тому що прокуратра не надала їй обвинувального висновку російською мовою, а друга обвинувачена, Світлана Попан, не змогла знайти собі адвоката.

Суддя Ана Кучереску розглянула прохання і вирішила перервати засідання. Вона зокрема зобов'язала прокуратуру перекласти і передати башкану Гагаузії обвинувальний висновок російською.

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Після засідання Гуцул заявила журналістам, що кримінальну справу проти неї сфабрикували, а замовниками є партія влади "Дія і солідарність" і президентка Мая Санду.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив неконституційною партію "Шор".