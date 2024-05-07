Естонія не планувала участі у "святкуванні" воєнного злочинця Путіна – глава МЗС
Естонія ніколи не планувала брати участь у так званій "інавгурації" глави Кремля Владіміра Путіна, який є розшукуваним воєнним злочинцем.
Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".
Дипломат зазначив, що "інавгурація" в Кремлі є другою частиною гри Путіна, яка почалася з так званих "виборів" у березні.
"Естонія навіть не планувала брати участь у цьому "святкуванні" розшукуваного воєнного злочинця. Захід не виступає проти кращого майбутнього Росії. Це робить керівництво Росії", – написав Тсахкна у своєму Twitter (Х).
The inauguration happening in Kremlin is just a part two of Putin’s play that started with so called election in March.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 7, 2024
🇪🇪 never even planned to be part of this "celebration" of the wanted war criminal.
The West doesn’t stand against RU’s better future. RU’s leadiship does.
За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.
Керівник дипломатією ЄС Жозеп Боррель дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію".
Згодом у Єврокомісії пояснили, чому деякі країни ЄС все ж послали представників на "інавгурацію".