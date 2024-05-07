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Естонія не планувала участі у "святкуванні" воєнного злочинця Путіна – глава МЗС

Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 13:58 — Христина Бондарєва

Естонія ніколи не планувала брати участь у так званій "інавгурації" глави Кремля Владіміра Путіна, який є розшукуваним воєнним злочинцем.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що "інавгурація" в Кремлі є другою частиною гри Путіна, яка почалася з так званих "виборів" у березні.

"Естонія навіть не планувала брати участь у цьому "святкуванні" розшукуваного воєнного злочинця. Захід не виступає проти кращого майбутнього Росії. Це робить керівництво Росії", – написав Тсахкна у своєму Twitter (Х).

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За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. 

Керівник дипломатією ЄС Жозеп Боррель дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію".

Згодом у Єврокомісії пояснили, чому деякі країни ЄС все ж послали представників на "інавгурацію".

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Естонія Путін
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