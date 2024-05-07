У ЄС пояснили, чому деякі країни все ж послали представників на "інавгурацію" Путіна

Хоча глава зовнішньополітичної служби ЄС рекомендував державам Євросоюзу не відвідувати так звану "інавгурацію" Владіміра Путіна, країни-члени мають право ухвалювати власні рішення у сфері зовнішньої політики.

Про це не брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано нагадав, що ЄС як інституція не представлений на "інавгурації" у Москві своїм послом. Дипломат ЄС отримав відповідні рекомендації від зовнішньополітичної служби Євросоюзу і утримався від участі.

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Водночас, сфера міжнародних справ належить до компетенції держав-членів, тому вони самостійно можуть ухвалювати рішення щодо свого представництва на "інавгурації", сказав Стано.

"Це рішення, які вони ухвалюють на основі їхньої компетенції, на основі національного суверенітету, тому що, врешті-решт, йдеться про двосторонні відносини", – пояснив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Стано сказав, що країни, які вирішили відправити своїх представників на "інавгурацію" Путіна, повинні самі надати пояснення, чому вони це зробили.

"Високий представник (Боррель) сьогодні вранці пояснив, чому, на його думку, для ЄС недобре брати участь у заході за участю Путіна", – додав речник.

Боррель заявив у вівторок вранці, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію" глави РФ Владіміра Путіна.

За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.