Эстония не планировала участия в "праздновании" военного преступника Путина – глава МИД
Эстония никогда не планировала участвовать в так называемой "инаугурации" главы Кремля Владимира Путина, разыскиваемого военным преступником.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".
Дипломат отметил, что "инаугурация" в Кремле является второй частью игры Путина, которая началась с так называемых "выборов" в марте.
"Эстония даже не планировала участвовать в этом "праздновании" разыскиваемого военного преступника. Мероприятие не выступает против лучшего будущего России. Это делает руководство России", – написал Тсахкна в своем Twitter (Х).
The inauguration happening in Kremlin is just a part two of Putin’s play that started with so called election in March.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 7, 2024
🇪🇪 never even planned to be part of this "celebration" of the wanted war criminal.
The West doesn’t stand against RU’s better future. RU’s leadiship does.
По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.
Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию".
Впоследствии в Еврокомиссии объяснили, почему некоторые страны ЕС все-таки послали представителей на "инаугурацию".