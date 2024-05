Эстония никогда не планировала участвовать в так называемой "инаугурации" главы Кремля Владимира Путина, разыскиваемого военным преступником.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что "инаугурация" в Кремле является второй частью игры Путина, которая началась с так называемых "выборов" в марте.

"Эстония даже не планировала участвовать в этом "праздновании" разыскиваемого военного преступника. Мероприятие не выступает против лучшего будущего России. Это делает руководство России", – написал Тсахкна в своем Twitter (Х).

The inauguration happening in Kremlin is just a part two of Putin’s play that started with so called election in March.



🇪🇪 never even planned to be part of this "celebration" of the wanted war criminal.



The West doesn’t stand against RU’s better future. RU’s leadiship does.