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Эстония не планировала участия в "праздновании" военного преступника Путина – глава МИД

Новости — Вторник, 7 мая 2024, 13:58 — Кристина Бондарева

Эстония никогда не планировала участвовать в так называемой "инаугурации" главы Кремля Владимира Путина, разыскиваемого военным преступником.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что "инаугурация" в Кремле является второй частью игры Путина, которая началась с так называемых "выборов" в марте.

"Эстония даже не планировала участвовать в этом "праздновании" разыскиваемого военного преступника. Мероприятие не выступает против лучшего будущего России. Это делает руководство России", – написал Тсахкна в своем Twitter (Х).

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По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию".

Впоследствии в Еврокомиссии объяснили, почему некоторые страны ЕС все-таки послали представителей на "инаугурацию".

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Эстония Путин
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