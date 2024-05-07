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ЗМІ дізналися, які шість країн ЄС будуть присутні на інавгурації Путіна

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Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 10:09 — Марія Ємець

"Радіо Свобода" опублікувало перелік з шести країн-членів ЄС, чиї дипломати прийдуть на інавгурацію правителя Росії Владіміра Путіна, а одна країна передумала в останній момент. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Згідно з цим переліком, на інавгурацію Путіна прийдуть дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. 

За даними "Радіо Свобода" у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала також Бельгія. Втім вранці у вівторок стало відомо, що країна все ж не буде брати участь у церемонії. (У зв'язку зі змінами у першоджерелі з новини прибрано згадку МЗС Бельгії, інформація про відмову Бельгії є неофіційною. – ред.). 

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Агентство Reuters увечері 6 травня повідомляло, що на інавгурації Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла. 

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя. Низка держав ЄС оголосили, що не будуть присутні.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

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Росія Словаччина Угорщина Франція
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