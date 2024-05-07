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Жителів Молдови попередили про переміщення військової техніки через спільні із США навчання

Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 14:24 — Ірина Кутєлєва

У Молдові через спільні із США військові навчання Swift Response-2024 дорогами національного значення в центрі та на півночі країни переміщатиметься військова техніка.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Молдови у Facebook, пише "Європейська правда".

Навчання відбуватимуться з 9 по 16 травня. В них візьмуть участь близько 400 військовослужбовців з Молдови та США.

"Міністерство оборони повідомляє, що під час навчань відбудеться кілька пересувань військових підрозділів дорогами національного значення в центрі і на півночі країни", – йдеться у публікації.

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У відомстві запевнили, що усі необхідні заходи безпеки під час навчань дотримуватимуться без порушення громадської діяльності.

Нещодавно Чехія анонсувала спільні із США військові навчання Immediate Response.

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Молдова США
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