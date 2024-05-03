У Молдові пройдуть військові навчання за участю американських солдатів

У Молдові з 9 до 16 травня пройдуть навчання Національної армії за участю військових зі США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

"Із 9 до 16 травня Національна армія візьме участь у навчаннях Swift Response-2024, що проводяться під керівництвом американського командування в Європі та Африці. Навчання пройдуть на території Молдови", – повідомили в Міноборони Молдови.

У навчаннях візьмуть участь 400 військовослужбовців мотопіхотної бригади "Молдова", батальйону спецпризначення Fulger і військових 82-ї повітряно-десантної дивізії США.

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У маневрах також задіють два американські літаки C-130 Hercules.

"Мета навчань – розвиток спроможностей і підвищення рівня оперативної сумісності між військовими, які беруть участь, а також застосування на практиці сучасних прийомів, методів і процедур індивідуальної та колективної військової підготовки", – розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, Грузія і Молдова були серед країн-учасниць навчань НАТО "Sea Shield 24", які проходили у квітні у Румунії.

На полігонах Національної армії Молдови 1 квітня стартували міжнародні навчання JCET 2024 (Joint Combined Exchange Training) за участі військових з Румунії та США.