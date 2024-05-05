Чехія анонсувала спільні із США військові навчання

Наступного тижня в Чехії розпочнуться навчання Immediate Response, в яких візьмуть участь чеські військові, а також їхні колеги зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Генерального штабу Чехії Магдалена Дворжакова, яку цитує Novinky.

В навчаннях, які проходитимуть на полігоні в Лібаві, братимуть участь близько 800 американських військовослужбовців і 350 чеських солдатів.

Загалом маневри триватимуть два тижні.

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Ці навчання є частиною найбільших за останні десятиріччя маневрів НАТО Steadfast Defender 24, в яких беруть участь понад 90 тисяч військових з усіх країн Альянсу в різних точках Європи.

За словами Дворжакової, головною метою навчань є перевірка здатності чеської армії надавати всебічну підтримку військам союзників на чеській території під час великомасштабних операцій, підтримка зусиль союзників з розбудови оборонного потенціалу в рамках НАТО шляхом залучення сил і засобів чеських збройних сил, а також посилення здатності військових Чехії брати участь в повному процесі тактичного планування.

Для проведення навчань з середини квітня до Лібави було перекинуто військову техніку зі складів армії США в Німеччині.

Нагадаємо, у Молдові з 9 до 16 травня пройдуть навчання Національної армії за участю військових зі США.

А у Литві влітку пройдуть навчання за участю до 10 тисяч іноземних військових.