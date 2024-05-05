Чехія анонсувала спільні із США військові навчання
Наступного тижня в Чехії розпочнуться навчання Immediate Response, в яких візьмуть участь чеські військові, а також їхні колеги зі США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Генерального штабу Чехії Магдалена Дворжакова, яку цитує Novinky.
В навчаннях, які проходитимуть на полігоні в Лібаві, братимуть участь близько 800 американських військовослужбовців і 350 чеських солдатів.
Загалом маневри триватимуть два тижні.
Ці навчання є частиною найбільших за останні десятиріччя маневрів НАТО Steadfast Defender 24, в яких беруть участь понад 90 тисяч військових з усіх країн Альянсу в різних точках Європи.
За словами Дворжакової, головною метою навчань є перевірка здатності чеської армії надавати всебічну підтримку військам союзників на чеській території під час великомасштабних операцій, підтримка зусиль союзників з розбудови оборонного потенціалу в рамках НАТО шляхом залучення сил і засобів чеських збройних сил, а також посилення здатності військових Чехії брати участь в повному процесі тактичного планування.
Для проведення навчань з середини квітня до Лібави було перекинуто військову техніку зі складів армії США в Німеччині.
Нагадаємо, у Молдові з 9 до 16 травня пройдуть навчання Національної армії за участю військових зі США.
А у Литві влітку пройдуть навчання за участю до 10 тисяч іноземних військових.