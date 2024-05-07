Жителей Молдовы предупредили о перемещении военной техники из-за совместных с США учений

В Молдове из-за совместных с США военных учений Swift Response-2024 по дорогам национального значения в центре и на севере страны будет перемещаться военная техника.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Молдовы в Facebook, пишет "Европейская правда".

Учения будут проходить с 9 по 16 мая. В них примут участие около 400 военнослужащих из Молдовы и США.

"Министерство обороны сообщает, что во время учений состоится несколько передвижений военных подразделений по дорогам национального значения в центре и на севере страны", – говорится в публикации.

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В ведомстве заверили, что все необходимые меры безопасности во время учений будут соблюдаться без нарушения общественной деятельности.

Недавно Чехия анонсировала совместные с США военные учения Immediate Response.