Жителей Молдовы предупредили о перемещении военной техники из-за совместных с США учений
В Молдове из-за совместных с США военных учений Swift Response-2024 по дорогам национального значения в центре и на севере страны будет перемещаться военная техника.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Молдовы в Facebook, пишет "Европейская правда".
Учения будут проходить с 9 по 16 мая. В них примут участие около 400 военнослужащих из Молдовы и США.
"Министерство обороны сообщает, что во время учений состоится несколько передвижений военных подразделений по дорогам национального значения в центре и на севере страны", – говорится в публикации.
В ведомстве заверили, что все необходимые меры безопасности во время учений будут соблюдаться без нарушения общественной деятельности.
Недавно Чехия анонсировала совместные с США военные учения Immediate Response.