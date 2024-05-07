Туск заслухає спецслужби через суддю-перебіжчика, який мав доступ до секретних даних

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав на 8 травня засідання Колегії спеціальних служб через інцидент із варшавським суддею Томашем Шмідтом, який напередодні вигулькнув у Білорусі та попросив політичного притулку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Туск написав у Twitter (X).

Польський прем'єр зазначив, що скликав на середу засідання Колегії у справах спецслужб, аби обговорити "передбачувані російські та білоруські впливи в польському апараті влади в попередні роки".

Zwołałem na jutro posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Реклама: May 7, 2024

Ця заява пролунала після твердження Туска про те, що суддя-перебіжчик Шмідт виносив рішення у справах, пов'язаних із допуском до секретної інформації, а також працював у Міністерстві юстиції та в управлінні Національного судового реєстру Польщі.

"Той факт, що відносини судді Шмідта з білорусами мають довгу історію, і це не питання останніх кількох місяців, повинен викликати наше глибоке занепокоєння", – сказав прем'єр Польщі під час візиту до Катовіце.

Нагадаємо, напередодні суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок, оскільки не згодний з політикою своєї країни.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.