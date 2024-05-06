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Польський суддя приїхав у Білорусь і хоче просити там політичного притулку

Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 13:55 — Марія Ємець

Суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок, оскільки не згодний з політикою своєї країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", новини про це опублікували білоруське державне інформагентство БЕЛТА і російське ТАСС.

На брифінгу Шмідт зачитав заяву "про складання повноважень судді" та заявив, що планує просити про політичний притулок, оскільки не згодний з політикою польської влади, яка буцімто "під впливом США і Британії веде країну до війни".

 

Шмідт сказав, що "хотів би показати Білорусь такою, якою бачить її як іноземець" та висловив думку, що громадянам балтійських держав варто побувати у Білорусі і побачити справжню ситуацію, яку національні ЗМІ буцімто подають викривлено.

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Він назвав Білорусь "країною з великим потенціалом" і заявив, що в ній "дуже мудрий керівник".

Про Шмідта зазначають, що він раніше обіймав різні посади у судовій системі Польщі, у тому числі очолював юридичний відділ у Національній раді суддів. 

Попередній подібний випадок був наприкінці 2021 року – тоді до Білорусі втік польський військовий Еміль Чечко. Йому загрожувало 10 років за дезертирство, однак у березні 2022-го його знайшли мертвим.

Також він мав проблеми із законом, був визнаний польським судом першої інстанції винним у побитті та катуванні власної матері.

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Білорусь Польща
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