Туск заслушает спецслужбы из-за судьи-перебежчика, который имел доступ к секретным данным

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал на 8 мая заседание Коллегии специальных служб из-за инцидента с варшавским судьей Томашем Шмидтом, который накануне появился в Беларуси и попросил политического убежища.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Туск написал в Twitter (X).

Польский премьер отметил, что созвал на среду заседание Коллегии по делам спецслужб, чтобы обсудить "предполагаемые российские и белорусские влияния в польском аппарате власти в предыдущие годы".

Zwołałem na jutro posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Реклама: May 7, 2024

Это заявление прозвучало после утверждения Туска о том, что судья-перебежчик Шмидт выносил решения по делам, связанным с допуском к секретной информации, а также работал в Министерстве юстиции и в управлении Национального судебного реестра Польши.

"Тот факт, что отношения судьи Шмидта с белорусами имеют долгую историю, и это не вопрос последних нескольких месяцев, должен вызвать наше глубокое беспокойство", – сказал премьер Польши во время визита в Катовице.

Напомним, накануне судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.