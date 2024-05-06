В уряді Польщі відреагували на суддю-перебіжчика, який просить захисту в Білорусі

Міністри польського уряду висловили здивування новинами про суддю воєводського адміністративного суду Варшави Томаша Шмідта, який несподівано попросив політичного притулку в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам, що інформація про суддю-перебіжчика Шмідта для нього стала шокуючою.

"Я не можу її коментувати, але думаю, що це був хтось, хто брав участь у цій політичній кампанії під час попередньої каденції. Абсолютно жахливий випадок. Я шокований, якщо чесно. Ну, у нас вже був один зрадник, здається, це трохи схожий випадок", – додав він.

Реклама:

Своєю чергою глава польського Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекатиме звіту від служб у цій справі і що попередні дії судді Шмідта повинні бути розслідувані.

"Якщо хтось обирає Білорусь, це означає, що він роками діяв у Польщі в якихось інтересах, в чиїх інтересах?" – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що виїзд судді змушує замислитися над попередньою діяльністю такої особи, яка "дає багато їжі для роздумів".

Раніше в понеділок Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок, оскільки не згодний з політикою своєї країни.

Попередній подібний випадок був наприкінці 2021 року – тоді до Білорусі втік польський військовий Еміль Чечко. Йому загрожувало 10 років за дезертирство, однак у березні 2022-го його знайшли мертвим.

Також він мав проблеми із законом, був визнаний польським судом першої інстанції винним у побитті та катуванні власної матері.