Єврокомісія пропонує план на 6 млрд євро для економічної інтеграції Західних Балкан

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок запропонувала план на 6 мільярдів євро для сприяння інтеграції балканських країн в єдиний ринок, зокрема стимулювання необхідних реформ.

Про це голова Єврокомісії заявила в межах саміту Берлінського процесу, який об'єднує європейські та західнобалканські країни, в албанській столиці Тирана, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Europa Press.

Інвестиційний план, оголошений виконавчим органом ЄС, передбачає 2 мільярди євро субсидій і 4 мільярди євро кредитів для сприяння участі країн Західних Балкан в економічних структурах Євросоюзу.

Фон дер Ляєн висловила сподівання, що держави Європейського Союзу схвалять цей план у межах перегляду бюджету ЄС до 2027 року.

"Мета полягає в тому, щоб прискорити зростання та інвестиції в регіоні, які наразі становлять лише 35% від середнього показника по ЄС. Нам потрібно різко прискорити цей процес", – пояснила вона.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель виступив на захист "поступової інтеграції" західнобалканських країн у різних сферах, "особливо у сфері єдиного ринку та економічного співробітництва".

Він також визнав, що Берлінський процес був "занадто повільним" в останні роки, додавши, що для Європейського Союзу "настав час виконати обіцянку" та наблизити членство країн регіону.

У багаторічному бюджеті ЄС на 2020-2027 роки закладені 30 мільярдів доларів на інвестиції в Західні Балкани, з них були використані вже 16 мільярдів євро.

Берлінський процес – ініціатива Німеччини та Франції, покликана заохотити шість західнобалканських країн, Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію продовжувати працювати над набуттям членства в ЄС.

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