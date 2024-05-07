ЕС одобрил план поддержки стран Западных Балкан на 6 млрд евро

Совет Европейского Союза 7 мая окончательно одобрил Механизм реформ и роста (Reform and Growth Facility), призванный поддержать реформы и экономический рост стран Западных Балкан, стремящихся к членству в ЕС.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Механизм поддержки западнобалканских стран – а именно Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории – охватывает 2024-2027 годы, предусматривает предоставление до 2 миллиардов евро в виде грантов и 4 миллиардов евро – в виде кредитов.

Предоставление помощи будет зависеть от проведения реформ, которые должны привести экономики Западных Балкан в соответствие с правилами Евросоюза.

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"Фонд будет поддерживать ряд социально-экономических и фундаментальных реформ, в частности реформы, связанные с верховенством права и основными правами", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Отдельно Совет Евросоюза заявил, что предпосылкой для получения помощи Сербией и Косово является "их конструктивное взаимодействие с измеримым прогрессом и ощутимыми результатами в нормализации их отношений".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые анонсировала план помощи Западным Балканам на 6 миллиардов евро в октябре 2023 года. Позже в Еврокомиссии детализировали намерения ускорить их интеграцию в ЕС.

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