Бербок закликала якнайшвидше прийняти країни Західних Балкан до ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до якнайшвидшого прийняття до Євросоюзу країн Західних Балкан.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в статті, з якою до її публікації ознайомилося агентство DPA, що написана з нагоди 20-ї річниці вступу до ЄС одразу 10 країн.

За її словами, політичні та географічні "сірі зони" на Балканах або на сході ЄС є надзвичайно небезпечними.

"Ми не можемо дозволити собі такі сірі зони, тому що для (лідера РФ Владіміра) Путіна вони є запрошенням до втручання та дестабілізації", – зауважила Бербок.

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Глава МЗС наголосила, що Євросоюз не може дозволити собі, щоб ще одне ціле покоління знову перебувало в залі очікування ЄС, як це відбувається у випадку із Західними Балканами.

"Ми знаємо про це щонайменше з початку агресії Росії проти України: розширення ЄС сьогодні є також геополітичною необхідністю. Ми не повинні змарнувати можливість зробити наш союз більшим і сильнішим, а отже, і безпечнішим", – переконана Бербок.

Вона додала, що покоління раунду розширення 2004 року повинно було набратися мужності, "щоб не піддатися зустрічному вітру та популістським гаслам".

"Перед нашим поколінням зараз стоїть завдання захистити та зміцнити європейський проєкт миру й свободи, навіть якщо це буде коштувати неймовірних зусиль", – резюмувала Бербок.

До країн Західних Балкан входять Чорногорія, Боснія і Герцеговини Албанія, Сербія, Північна Македонія та Косово. У Брюсселі вважають, що Чорногорія найдалі просунулася на шляху до вступу до ЄС.

Нагадаємо, що 1 травня 2004 року до ЄС приєднались Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Мальта та Кіпр.

Раніше повідомляли, що Європейський парламент планує відкрити новий офіс на Західних Балканах, щоб посилити нагляд за процесом розширення.

Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив свою позицію про те, що ЄС має зосередити зусилля на завершенні вступу країн Західних Балкан, а "східним розширенням" слід займатися опісля.

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