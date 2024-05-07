Министр обороны Британии рассказал детали кибератаки на платежную сеть армии

Британский министр обороны Грант Шаппс объявил о плане противодействия недавней кибератаке на платежную систему Вооруженных сил Соединенного Королевства и не исключил, что за ней может стоять иностранное государство.

Об этом, как передает "Европейская правда", он сказал во время выступления в британской Палате общин 7 мая.

Шаппс указал, что кибератака была нацелена на подрядчика Минобороны и не затронула внутренних систем ведомства. Но она привела к утечке личных данных военных срочной службы и резерва, а также некоторых ветеранов: имен, банковских реквизитов и в отдельных случаях адресов.

Министр обороны Британии после этого объявил о плане из восьми шагов, который правительство предприняло для устранения последствий атаки. Среди этих шагов – отключение пораженной системы, начало расследования и предупреждение британских военных, чьи данные могут быть под угрозой.

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"По соображениям национальной безопасности мы не можем разглашать подробности кибератаки, приведшей к этому инциденту. Однако я могу подтвердить Палате, что у нас есть признаки того, что это была работа злоумышленника, и мы не можем исключить причастность (иностранного. – Ред.) государства", – добавил Шаппс.

Ранее во вторник британские СМИ сообщили о взломе базы данных с личной информацией британских военнослужащих, которой пользовалась система начисления заработной платы Минобороны.

Неофициально медиа также сообщали, что Великобритания считает Китай причастным к этому инциденту.

Это не первый подобный случай кибератаки. В марте правительство Британии публично обвинило Китай в переломе данных миллионов избирателей в августе 2021 года.