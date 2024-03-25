Британія вважає, що за атакою на її виборчу комісію стоїть Китай

Велика Британія вважає, що зловмисники, які у минулому здійснили кібератаку на британську ЦВК та отримали доступ до персональних даних мільйонів виборців, пов’язані з Китаєм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Атака на виборчу комісію відбулася в серпні 2021 року, але про неї стало відомо лише минулого року. Вважається, що кілька депутатів, які критично ставилися до Пекіна, також стали мішенню кібератаки.

Визнаючи факт атаки у серпні минулого року, виборча комісія заявила, що невстановлені "ворожі суб'єкти" отримали доступ до копій виборчих реєстрів і зламали її електронну пошту та системи контролю. Комісія додала, що це не мало жодного впливу ні на вибори, ні на чийсь реєстраційний статус.

Віцепрем'єр-міністр Олівер Дауден виступить у понеділок у парламенті з приводу цієї загрози. Вважають, що він пов’яже винуватців атаки з Пекіном, а також розповість про те, як Британія реагуватиме на ширші загрози.

Публічна ідентифікація нападників створює підґрунтя для потенційних правових і політичних дій, таких як санкції або дипломатичні протести.

Зв'язок нападників з Китаєм, який є членом Ради Безпеки ООН, призведе до ескалації дипломатичної напруженості між двома країнами.

Троє депутатів, які, як вважають, стали жертвами атаки – колишній лідер консерваторів Ієн Дункан Сміт, колишній міністр Тім Лафтон і Стюарт Макдональд – отримають брифінг від керівника служби парламентської безпеки. Вони є членами міжпарламентського альянсу з питань Китаю, який ретельно вивчає і часто критикує діяльність Пекіна.

Нагадаємо, в уряді Британії вважають, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську Кейт Мідлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.