Sky News: За кібератакою на дані тисяч військовослужбовців Британії стоїть Китай

Китай стоїть за кібератакою на персональні дані тисяч британських військовослужбовців, про яку британські медіа повідомили раніше у вівторок.

Про це стало відомо Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Сьогодні британським депутатам озвучать офіційну інформацію про масовий витік даних військовослужбовців. Уряд не називає країну, яка стоїть за цим, але телеканал Sky News дізнався, що це Китай.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці, яка містить дані поточних військовослужбовців і деяких ветеранів. Хакери отримали доступ до імен та банківських реквізитів.

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Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно "рішуче виступає проти всіх форм кібератак і бореться з ними", і "відкидає використання цієї проблеми в політичних цілях для дискредитації інших країн".

Міністр оборони Грант Шаппс у вівторок виступить із заявою перед Палатою громад. Він викладе "багатопунктовий план", який включатиме дії щодо захисту постраждалих військовослужбовців.

Раніше повідомляли, що Міністерство оборони Британії зараз сповіщає та надає підтримку та консультації постраждалим, зокрема інформує ветеранські організації про те, що сталося.

У березні уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.

У грудні 2023 року Національний центр кібербезпеки заявив, що російська розвідка стоїть за зловмисною кіберактивністю, спрямованою на втручання в політику та демократичні процеси Великої Британії.