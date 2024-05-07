BBC: Хакери зламали базу даних військовослужбовців Великої Британії

У Британії зламали базу даних з особистою інформацією британських військовослужбовців і зловмисники отримали до неї доступ.

Про це стало відомо ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Ціллю злому стала система нарахування заробітної плати Міноборони, яка включає імена та банківські реквізити як нинішніх, так і деяких колишніх членів збройних сил. У дуже невеликій кількості випадків ці дані можуть містити особисті адреси.

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Хто стоїть за зломом і для чого можуть бути використані дані, невідомо.

Дані стосуються нинішніх і колишніх членів Королівського флоту, сухопутних військ та Королівських повітряних сил за кілька років. Системою керував зовнішній підрядник і доступу до оперативних даних Міноборони Британії отримано не було.

Міністерство оборони зараз сповіщає та надає підтримку та консультації постраждалим, зокрема інформує ветеранські організації про те, що сталося.

У вівторок міністр оборони Грант Шаппс має повідомити депутатам парламенту про хакерську атаку у Палаті громад.

Очікується, що він викладе "багатопунктовий план" у відповідь, який включатиме дії щодо захисту постраждалих військовослужбовців.

Минулого року уряд Британії опублікував оновлену версію своєї довгострокової оборонної стратегії, в якій сказано, що "державні та недержавні суб’єкти поширили використання комерційного шпигунського програмного забезпечення, програм-вимагачів і наступальних кіберможливостей".

У березні уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.

У грудні 2023 року Національний центр кібербезпеки заявив, що російська розвідка стоїть за зловмисною кіберактивністю, спрямованою на втручання в політику та демократичні процеси Великої Британії.