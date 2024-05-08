У Молдові зацікавилися кількома телеканалами через можливий зв’язок з олігархом-втікачем Шором

У Молдові сім телеканалів та дві радіостанції попросили надати інформацію про свої доходи і витрати на тлі того, що їх вважають пов’язаними з олігархом-втікачем Іланом Шором, чию партію у Молдові оголосили неконстритуційною.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Рада з просування інвестиційних проєктів національного значення запросила інформацію про доходи і витрати семи телеканалів та двох радіостанцій, а в Телеграм-каналах на тлі цього почали поширювати чутки, що їх хочуть позбавити ліцензії.

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Даний орган існує ще з 2016 року, але частіше фігурувати у новинах став з кінця 2023 року у контексті застосування нового закону про "інвестиції, значущі для держбезпеки". До сфери його дії входить у тому числі теле- і радіомовлення. Закон передбачає, у разі бажання компанії розмістити значущі для держбезпеки інвестиції необхідно отримувати попереднє погодження цього органу.

Рішенням 26 квітня, про публікацію якого стало відомо нещодавно, сім телеканалів та дві радіостанції просять надати інформацію про усі доходи і витрати у період або з початку 2022, або 2023 року до березня 2024 року. При цьому в Антикорупційної прокуратури запросили інформацію про те, чи не фігурують дані компанії у її розслідуваннях.

Аргументом для запиту називають те, що, за даними Служби інформації та безпеки й МВС, вони ймовірно пов’язані "з угрупованням Плахотнюк-Шор" або партією "Шанс" (утвореній після того, як "шор" оголосили неконституційною), а щодо окремих є також додаткові підозри.

В уряді заперечують чутки, поширювані анонімними Telegram-каналами, що ці ЗМІ нібито можуть позбавити ліцензії.

"Задача ради – забезпечити нацбезпеку і перевіряти, щоб інвестиції у медіаринок не здійснювали злочинні особи чи угруповання. Почалася перевірка, до деяких компаній виникли запитання. Ніхто не каже, що у них будуть відкликати ліцензії. У них просто попросили фінансові документи. Якщо там все гаразд, то все гаразд", — сказав радник прем’єра Даніел Воде.

Нагадаємо, у березні у Молдові оштрафували гагаузьку компанію за показ російських каналів.

Також у країні за період після початку повномасштабної війни заблокували десятки російських новинних ресурсів.