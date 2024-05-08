В Молдове заинтересовались десятком СМИ из-за возможной связи с беглым олигархом Шором

В Молдове семь телеканалов и две радиостанции попросили предоставить информацию о своих доходах и расходах на фоне того, что их считают связанными с беглым олигархом Иланом Шором, чью партию в Молдове объявили неконстритуционной.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения запросил информацию о доходах и расходах семи телеканалов и двух радиостанций, а в Телеграмм-каналах на фоне этого начали распространять слухи, что их хотят лишить лицензии.

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Данный орган существует еще с 2016 года, но чаще фигурировать в новостях стал с конца 2023 года в контексте применения нового закона об "инвестициях, значимых для госбезопасности". В сферу его действия входит в том числе теле- и радиовещание. Закон предусматривает, в случае желания компании разместить значимые для госбезопасности инвестиции необходимо получать предварительное согласование этого органа.

Решением 26 апреля, о публикации которого стало известно недавно, семь телеканалов и две радиостанции просят предоставить информацию обо всех доходах и расходах в период или с начала 2022 или 2023 года до марта 2024 года. При этом у Антикоррупционной прокуратуры запросили информацию о том, не фигурируют ли данные компании в ее расследованиях.

Аргументом для запроса называют то, что, по данным Службы информации и безопасности и МВД, они вероятно связаны "с группировкой Плахотнюк-Шор" или партией "Шанс" (образованной после того, как "Шор" объявили неконституционной), а в отношении отдельных есть также дополнительные подозрения.

В правительстве отрицают слухи, распространяемые анонимными Telegram-каналами, что эти СМИ якобы могут лишить лицензии.

"Задача совета – обеспечить нацбезопасность и проверять, чтобы инвестиции в медиарынок не осуществляли преступные лица или группировки. Началась проверка, к некоторым компаниям возникли вопросы. Никто не говорит, что у них будут отзывать лицензии. У них просто попросили финансовые документы. Если с документами все в порядке, то все хорошо", – сказал советник премьера Даниэл Водэ.

Напомним, в марте в Молдове оштрафовали гагаузскую компанию за показ российских каналов.

Также в стране за период после начала полномасштабной войны заблокировали десятки российских новостных ресурсов.