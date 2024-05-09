У Європарламенті запідозрили, що у владі Грузії брешуть про розмови з Єврокомісією

У Європейському парламенті припускають, що спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі збрехав про розмови з Європейською комісією щодо можливого позбавлення країни статусу кандидата на вступ у ЄС через закон про "іноагентів".

Таке припущення висловила євродепутатка Віола фон Крамон, повідомляє "Європейська правда".

Шалва Папуашвілі напередодні висловив упевненість, що шанс на зупинення статусу кандидата Грузії на вступ в ЄС дорівнює нулю.

Він відреагував на заклик кількох депутатів Європарламенту до Єврокомісії призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС через наміри ухвалити резонансний закон про "іноагентів".

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Представник "Грузинської мрії" заявив, що Єврокомісія нібито "прямо говорить" партії влади, щоб на цю групу євродепутатів "не звертали уваги".

Євродепутатка Віола фон Крамон закликала Папуашвілі розкрити імена тих, хто у Єврокомісії нібито виступав з такими заявами.

"Або "Грузинська мрія" знову бреше, як і рік тому, коли обіцяла не запроваджувати російський закон?", – припустила депутатка у своєму Twitter (Х).

Вона додала, що Європарламент у квітні проголосував за резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме закон "Про прозорість іноземного впливу".

Нагадаємо, що ЄС, за даними ЗМІ, не виключає скасування безвізового режиму з Грузією, якщо партія влади все ж таки ухвалить закон про "іноагентів".