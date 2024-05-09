У Європарламенті запідозрили, що у владі Грузії брешуть про розмови з Єврокомісією
У Європейському парламенті припускають, що спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі збрехав про розмови з Європейською комісією щодо можливого позбавлення країни статусу кандидата на вступ у ЄС через закон про "іноагентів".
Таке припущення висловила євродепутатка Віола фон Крамон, повідомляє "Європейська правда".
Шалва Папуашвілі напередодні висловив упевненість, що шанс на зупинення статусу кандидата Грузії на вступ в ЄС дорівнює нулю.
Він відреагував на заклик кількох депутатів Європарламенту до Єврокомісії призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС через наміри ухвалити резонансний закон про "іноагентів".
Представник "Грузинської мрії" заявив, що Єврокомісія нібито "прямо говорить" партії влади, щоб на цю групу євродепутатів "не звертали уваги".
Євродепутатка Віола фон Крамон закликала Папуашвілі розкрити імена тих, хто у Єврокомісії нібито виступав з такими заявами.
"Або "Грузинська мрія" знову бреше, як і рік тому, коли обіцяла не запроваджувати російський закон?", – припустила депутатка у своєму Twitter (Х).
Вона додала, що Європарламент у квітні проголосував за резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме закон "Про прозорість іноземного впливу".
Нагадаємо, що ЄС, за даними ЗМІ, не виключає скасування безвізового режиму з Грузією, якщо партія влади все ж таки ухвалить закон про "іноагентів".