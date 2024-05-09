В Европарламенте заподозрили, что во власти Грузии врут о разговорах с Еврокомиссией

В Европейском парламенте предполагают, что спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили соврал о разговорах с Европейской комиссией по поводу возможного лишения страны статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".

Такое предположение высказала евродепутат Виола фон Крамон, сообщает "Европейская правда".

Шалва Папуашвили выразил уверенность, что шанс на остановку статуса кандидата Грузии на вступление в ЕС равен нулю.

Он отреагировал на призыв нескольких депутатов Европарламента в Еврокомиссию приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за намерений принять резонансный закон об "иноагентах".

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Представитель "Грузинской мечты" заявил, что Еврокомиссия якобы "прямо говорит" партии власти, чтобы на эту группу евродепутатов "не обращали внимания".

Евродепутат Виола фон Крамон призвала Папуашвили раскрыть имена тех, кто в Еврокомиссии якобы выступал с такими заявлениями.

"Или "Грузинская мечта" снова лжет, как и год назад, когда обещала не вводить российский закон?", – предположила депутат в своем Twitter (Х).

Она добавила, что Европарламент в апреле проголосовал за резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать закон "О прозрачности иностранного влияния".

Напомним, что ЕС, по данным СМИ, не исключает отмены безвизового режима с Грузией, если партия власти все же примет закон об "иноагентах".