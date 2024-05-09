В Европарламенте заподозрили, что во власти Грузии врут о разговорах с Еврокомиссией
В Европейском парламенте предполагают, что спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили соврал о разговорах с Европейской комиссией по поводу возможного лишения страны статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".
Такое предположение высказала евродепутат Виола фон Крамон, сообщает "Европейская правда".
Шалва Папуашвили выразил уверенность, что шанс на остановку статуса кандидата Грузии на вступление в ЕС равен нулю.
Он отреагировал на призыв нескольких депутатов Европарламента в Еврокомиссию приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за намерений принять резонансный закон об "иноагентах".
Представитель "Грузинской мечты" заявил, что Еврокомиссия якобы "прямо говорит" партии власти, чтобы на эту группу евродепутатов "не обращали внимания".
Евродепутат Виола фон Крамон призвала Папуашвили раскрыть имена тех, кто в Еврокомиссии якобы выступал с такими заявлениями.
"Или "Грузинская мечта" снова лжет, как и год назад, когда обещала не вводить российский закон?", – предположила депутат в своем Twitter (Х).
Она добавила, что Европарламент в апреле проголосовал за резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать закон "О прозрачности иностранного влияния".
Напомним, что ЕС, по данным СМИ, не исключает отмены безвизового режима с Грузией, если партия власти все же примет закон об "иноагентах".