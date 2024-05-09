Прем'єр Грузії впевнений у вступі країни в ЄС до 2030 року попри нинішні проблеми 

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе впевнений, що всі труднощі між Грузією та ЄС будуть подолані і країна стане повноправним членом Євросоюзу до 2030 року.

Про це Кобахідзе заявив у День Європи на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Кобахідзе зробив свою заяву на тлі критики Європейським Союзом намірів грузинської влади ухвалити скандальний закон про "іноагентів".

"Я впевнений, що всі труднощі, пов'язані з розвитком в Євросоюзі та відносинами Грузії з ЄС, будуть подолані", – заявив Кобахідзе.

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Членство у ЄС є пріоритетом зовнішньої політики Грузії, додав він.

"Я вірю, що Грузія обов'язково стане повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року, після чого наша країна, з її унікальною культурою та традиціями, зробить свій значний внесок в успіх Євросоюзу", – сказано у заяві глави уряду Грузії.

Нагадаємо, на урядовому мітингу 29 квітня засновник партії влади, проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі пообіцяв, що Грузія у 2030 році стане членом Євросоюзу.

Між тим, посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії. У ЄС не відкидають, що можуть позбавити Грузію безвізового режиму, якщо закон ухвалять.

Перед цим понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.