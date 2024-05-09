Премьер Грузии уверен во вступлении страны в ЕС до 2030 года, несмотря на нынешние проблемы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что все трудности между Грузией и ЕС будут преодолены, и страна станет полноправным членом Евросоюза к 2030 году.

Об этом Кобахидзе заявил в День Европы на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе сделал свое заявление на фоне критики Европейским Союзом намерений грузинских властей принять скандальный закон об "иноагентах".

"Я уверен, что все трудности, связанные с развитием в Евросоюзе и отношениями Грузии с ЕС, будут преодолены", – заявил Кобахидзе.

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Членство в ЕС является приоритетом внешней политики Грузии, добавил он.

"Я верю, что Грузия обязательно станет полноправным членом Европейского Союза до 2030 года, после чего наша страна, с ее уникальной культурой и традициями, внесет свой значительный вклад в успех Евросоюза", – говорится в заявлении главы правительства Грузии.

Напомним, на правительственном митинге 29 апреля основатель партии власти, пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили пообещал, что Грузия в 2030 году станет членом Евросоюза.

Между тем, послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии. В ЕС не исключают, что могут лишить Грузию безвизового режима, если закон примут.

До этого более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.