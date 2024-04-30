Засновник керівної партії Грузії Іванішвілі пообіцяв вступ країни в ЄС у 2030 році

Колишній прем’єр Грузії, засновник керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, якого вважають найбагатшою людиною країни, заявив, що Грузія 2030 року стане членом Євросоюзу на тлі прагнень влади ухвалити закон про "іноагентів", розкритикований Заходом та громадянським суспільством.

Як пише "Європейська правда", про це він оголосив на мітингу перед парламентом Грузії, повідомляє SOVA.

Він пообіцяв "подолати всі перешкоди, зміцнити суверенітет, зберегти мир, зміцнити економіку Грузії і стати членом Європейського союзу в 2030 році".

За його словами, грузинський народ – унікальна нація з унікальною історією, традиціями та ідентичністю.

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"Саме з цими унікальними національними традиціями та ідентичністю ми повинні приєднатися до спільної європейської сім'ї, тому що тільки в таких випадках ЄС може мати реальну ціну для Грузії і ЄС для Грузії", – заявив Іванішвілі.

Засновник партії влади додав, що вільна, незалежна і суверенна, об'єднана Грузія, член ЄС – "це наша грузинська мрія, яку ми всі разом здійснимо".

Напередодні, 29 квітня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі ввечері відбувся мітинг владної партії "Грузинська мрія" на підтримку законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", розкритикованого Заходом і громадянським суспільством.

Раніше в понеділок комітет парламенту Грузії з юридичних питань після 10-годинного засідання підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні. Очікується, що документ винесуть на пленарне засідання парламенту у вівторок, 30 квітня.

У понеділок у ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії віддаляє грузинський народ від ЄС.